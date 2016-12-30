Российская Rebels заняла первое место группы А на Royal Arena

Российский коллектив Rebels переиграл со счетом 2:0 датскую Imperial в третьем туре группового этапа online-турнира Royal Arena Season 2, призовой фонд которого составляет 5 тысяч долларов. Rebels набрала четыре очка по итогам двух встреч в квартете А и вышла в стадию плей-офф с первого места. На втором месте в группе А расположилась российская Vega Squadron с двумя очками в активе. Ранее выход в стадию игр на выбывание оформил третий коллектив из России на турнире – Team Empire – победитель группы B.

Online-турнир

Royal Arena

Групповой этап

Imperial – Rebels – 0:2

Imperial: Джон "13abyKnight" Андерсен, Кристофер "Ryze" Винтер, Маркус "Ace" Хёлгард, Микки "HesteJoe-Rotten" Морч Джангет, Дэнни "NoiA" Морч Джангет



Rebels: Вадим "Sedoy" Мусорин, Максим "Shachlo" Абрамовских, Олег "Crazy" Колесниченко, Владимир "RodjER" Никогосян, Арсений "ArsZeeqq" Усов