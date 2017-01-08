Российская Rebels победила F.R.I.E.N.D.S. в финале ProDotA Cup Europe #13

Российская команда Rebels одержала победу в финальном матче ProDotA Cup Europe #13 против соотечественников из F.R.I.E.N.D.S. со счетом 3:1. Коллектив в составе Арсения "ArsZeeqq" Усова, Андрея "Afoninje" Афонина, Вадима "Sedoy" Мусорина, Максима "Shachlo" Абрамоских и Владимира "RodjER" Никогосяна помимо титула завоевал денежный приз в размере 3,5 тысяч долларов. Уступивший финалист довольствовался тысячей долларов. Третье место заняла датская Team Life.

Онлайн-чемпионаты ProDotA Cup проходят каждый месяц. Всего в турнире принимали участие 16 команд.