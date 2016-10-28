Российская Prodota переиграла Team NP на американских отборах к Boston Major

Российский коллектив Prodota Gaming обыграл канадскую Team NP в рамках закрытых квалификаций американского региона к турниру The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. Отметим, что регламент отборочного этапа позволяет командам заявляться в любом регионе.

Вместо с PD свои силы в американском регионе попробовали российские Team Empire и FlipSid3. Последние две команды остановились на этапе открытых квалификаций.

Всего на этом отборочном этапе выступят 8 коллективов, четыре из которых выйдут в плей-офф, где разыграют две путевки на LAN-финал в Бостоне, США. Финальный этап соревнований пройдет с 3 по 10 декабря.