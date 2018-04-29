Российская FlyToMoon стартовала на "мэйджоре" в Москве с победы над compLexity

Пятерка FlyToMoon одержала победу над американской compLexity Gaming в матче 1-го тура группового этапа EPICENTER XL со счетом 2:0. Следующим соперником российской команды станет Mineski, уступившая в первой игре китайской LGD.Gaiming. На этом этапе встречи проходят по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Ранее в России не проходили турниры данной категории.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

1-й тур

Группа A

FlyToMoon (Россия) – compLexity Gaming (США) – 2:0