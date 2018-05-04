Российская FlyToMoon победила paiN Gaming в плей-офф "Эпицентра"

FlyToMoon одержала победу над бразильцами из paiN Gaming в матче 1-го раунда нижней плей-офф EPICENTER XL со счетом 1:0. Этот результат позволил российской команде пройти дальше. В параллельной встрече Mineski переиграла Team Secret. Уступившие коллективы завершили выступление на московском "мэйджоре". Соперники победивших пятерок определятся позже.

Напомним, сразу в полуфинал верхней сетки из группы вышли Team Liquid, OG, PSG.LGD, Virtus.pro. Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Плей-офф

Нижняя сетка

1-й раунд

FlyToMoon (Россия) – paiN Gaming (Бразилия) – 1:0

Team Secret – Mineski – 0:1