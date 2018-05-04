Российская FlyToMoon победила paiN Gaming в плей-офф "Эпицентра"

FlyToMoon одержала победу над бразильцами из paiN Gaming в матче 1-го раунда нижней плей-офф EPICENTER XL со счетом 1:0. Этот результат позволил российской команде пройти дальше. В параллельной встрече Mineski переиграла Team Secret. Уступившие коллективы завершили выступление на московском "мэйджоре". Соперники победивших пятерок определятся позже.
Напомним, сразу в полуфинал верхней сетки из группы вышли Team Liquid, OG, PSG.LGD, Virtus.pro. Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".
Москва (Россия)
EPICENTER XL
Плей-офф
Нижняя сетка
1-й раунд
FlyToMoon (Россия) – paiN Gaming (Бразилия) – 1:0
Team Secret – Mineski – 0:1
We won our first game at the he stage !!! GG @paiNGamingBR keep going at the @epicentergg !– FlyToMoon (@FTM_dota2) 4 мая 2018 г.