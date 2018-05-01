Российская FlyToMoon не справилась с командой "ПСЖ" в Москве

Российская FlyToMoon потерпела поражение в матче 4-го тура группового этапа EPICENTER XL с PSG.LGD. Счет встречи – 0:2. Китайский состав футбольного "ПСЖ" обошел россиян в турнирной таблице. В заключительном туре FlyToMoon сыграет против Team Empire, которая не набрала ни одного очка.

На этом этапе встречи проходят по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры данной категории.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

4-й тур

Группа A

PSG.LGD (Китай) – FlyToMoon (Россия) – 2:0