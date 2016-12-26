Российская Fantastic Five в одной группе с украинской Team X-Bet на WESG, Comanche – с Team Ukraine

Состоялась жеребьевка турнира по Dota 2 на World Electronic Sports Games, который пройдет с 12 по 15 января в китайском Чанчжоу. Российская Fantastic Five попала в группу B, ее соперниками будут The Imperial (Дания), Vultur (Аргентина), Team X-Bet (Украина), SG e-sports (Бразилия), Team Romania (Румыния).

Еще один коллектив из России – Comanche – поборется за путевку плей-офф с Team Ukraine (Украина), Infamous (Перу), Signature.Trust (Таиланд), TNC.Pro (Филиппины) и MAX.Y (Китай) в группе D.

В группе А сыграют to.be.or.not.to.be, Bravada Gaming, T Show, Horde, Team DileCom и NoLifer5.Reborn. Группа С представлена Aboshamalah, s1 Lykos, DUOBAO Young, Team One, Dark Passage и The Alliance.

На WESG будут проводиться соревнования в следующих дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Counter Strike: Global Offensive, Starcraft 2. Отличительной особенностью чемпионата является тот факт, что члены каждой из команд должны быть гражданами одной страны.

Общий призовой фонд турнира составляет 4,7 миллиона долларов.