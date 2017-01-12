Российская Fantastic Five поднялась на 3 строчку группы B на WESG

Российский коллектив Fantastic Five переиграл украинскую Team X-BET в рамках третьего тура группового этапа турнира World Electronic Sports Games и расположился на третьей строчке секстета B после первого дня соревнований. В стартовом туре FF уступила со счетом 2:0 лидеру группы датской Cloud9, после чего разделила очки с аргентинской Vultur. В этап игр на выбывание выйдут по 3 сильнейших коллектива из каждого секстета, а победители группового этапа начнут выступление в плей-офф со стадии четвертьфинала.

Чемпион соревнований с призовым фондом 1,5 миллиона долларов определится 15 января в китайском городе Чанчжоу.

Турнирное положение в группе B: Cloud9 – 5 очков (3 матча), SG e-sports – 4 (3), Fantastic Five – 3 (3), Romania – 3 (3), Team X-BET – 2 (3), Vultur – 1 (3).