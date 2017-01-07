Российская F.R.I.E.N.D.S. начнет финал ProDota Cup с преимуществом в одну карту

Финальная встреча 13 сезона online-турнира ProDota Cup между российскими коллективами Rebels и F.R.I.E.N.D.S. начнется с преимуществом последней в одну карту. Согласно регламенту чемпионата: команда, вышедшая в финал из верхней сетки, начинает встречу со счета 1:0 в свою пользу. F.R.I.E.N.D.S. победила всех соперников на стадии плей-офф турнира, включая Rebels в полуфинале верхней сетки со счетом 2:0. Заключительный поединок соревнований с призовым фондом 5 тысяч долларов стартует 7 января в формате best-of-5.