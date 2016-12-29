Российская Empire заняла первое место группы B на Royal Arena

Российский коллектив Team Empire сыграл со счетом 1:1 со шведской The Alliance в рамках третьего тура группового этапа online-турнира Royal Arena, призовой фонд которого составляет 5 тысяч долларов. Всего в соревнованиях принимает участие шесть команд, разделенных на два квартета. После трех туров "Империя" набрала четыре очка и разделила первое место группы B с Alliance. Оба коллектива прошли в стадию плей-офф.

Online-турнир

Royal Arena

Групповой этап

Team Empire –The Alliance – 1:1

Team Empire: Ярослав "Miposhka" Найдёнов, Андрей "Ghostik" Кадык, Ринат "KingR" Абдуллин, Ростислав "fn" Лозовой, Владимир "Chappie" Кузьменко.

The Alliance: Джонатан "Loda" Берг, Джерри "EGM" Лундквист, Симон "Handsken" Хааг, Йонас "jonassomfan" Линдхольм, Линус "Limmp" Бломдин