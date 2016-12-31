Российская Empire встретится с украинской Vega в полуфинале Royal Arena

Украинский коллектив Vega Squadron переиграл со счетом 2:1 шведскую Horde в четвертьфинале online-турнира Royal Arena Season 2, призовой фонд которого составляет 5 тысяч долларов. Победитель этого противостояния встретится в следующем раунде плей-офф с российской Team Empire, которая вышла в полуфинал соревнований благодаря победе на групповом этапе. Во втором полуфинале состоится шведско-российское противостояние. Победитель группы А – Rebels – поборется со шведской The Alliance.

Online-турнир

Royal Arena

Четвертьфинал

Vega Squadron – Horde – 2:1

Vega Squadron: Сергей "God" Брагин, Акбар "SoNNeikO" Бутаев, Андрей "Mag" Чипенко, Семен "CeMaTheSlayeR" Кривуля, Дмитрий "Ditya Ra" Миненков

Horde: Эскил "Eskillz" Сандблад, Жан "Gorgc" Стафановски, Стив "Excalibur" Йе, Аксел "Pablo" Кальман, Йоаким "Akke" Актералл.