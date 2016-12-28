Российская Empire переиграла шведскую Horde в рамках Royal Arena

Российский коллектив Team Empire переиграл со счетом 2:0 шведскую Horde в рамках второго сезона online-турнира Royal Arena, призовой фонд которого составляет 5 тысяч долларов. Эта победа вывела российскую пятерку на первое место в квартете B, третьим участником которого является другой коллектив из Швеции – The Alliance. Все встречи в рамках группового этапа пройдут в формате best-of-two. Два сильнейших коллектива из каждой группы пройдут в стадию плей-офф.

Online-турнир

Royal Arena

Групповой этап

Team Empire – Horde – 2:0

Team Empire: Ярослав "Miposhka" Найдёнов, Андрей "Ghostik" Кадык, Ринат "KingR" Абдуллин, Ростислав "fn" Лозовой, Владимир "Chappie" Кузьменко.

Horde: Эскил "Eskillz" Сандблад, Жан "Gorgc" Стафановски, Стив "Excalibur" Йе, Аксел "Pablo" Кальман, Йоаким "Akke" Актералл.

