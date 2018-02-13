Российская Effect завоевала квоту СНГ на "мэйджоре" в Шанхае

Состав по Dota 2 российской организации Effect переиграл Team Spirit в финале квалификации СНГ к предстоящему турниру категории Major – Dota 2 Asia Championships 2018. Счет встречи – 2:0. Таким образом "Эффект" завоевала единственную квоту от региона. Отметим, что ранее коллектив не выступал на турнирах данной категории.

Финальная часть соревнования пройдет в Шанхае с 30 марта по 7 апреля. Команды разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Ранее участниками DAC 2018 стали Invictus Gaming, Newbee, VGJ.Thunder, Team Liquid, Vici Gaming, Virtus.pro, Team Secret, LGD Gaming, Keen Gaming, Mineski, Evil Geniuses, OpTic Gaming, OG, PaiN Gaming и TNC Pro Team.

Dota 2 Asia Championships 2018

Отборочный турнир

СНГ

Закрытая квалификация

Плей-офф

Финал

Effect (Россия) – Team Spirit (Россия) – 2:0