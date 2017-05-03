Российская Effect переиграла датскую Cloud9 в рамках Mr.Cat на 50 тысяч долларов

Состав по Dota 2 российской организации Effect переиграл датскую пятерку Cloud9 в четвертьфинале первого раунда Mr. Cat Europe. Счет встречи – 2:1. В следующем раунде Effect поборется со шведской Ninjas in Pyjamas. Последняя оказалась сильнее российской Team Empire в первом матче чемпионата. Проигравшие команды попали в нижнюю сетку.

Два сильнейших коллектива пройдут во второй раунд. Там их соперниками станут российская Virtus.pro и Team Secret из Европейского Союза. Победитель online-чемпионата с призовым фондом 50 тысяч долларов определится 19 мая.