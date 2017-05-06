Россиянин "vlad" будет выступать за американскую compLexity

Российский игрок по Dota 2 Владислав "vlad" Юрченко пополнил состав американской compLexity Gaming. Вместе с ним в коллектив перешел иорданец Ферас "Feero" Хруб. Информация о трансферах появилась на странице капитана coL Кайла "melonzz" Фридмана. Юрченко и Хруб будут выступать на пятой и второй позиции соответственно. Стоит отметить, что ранее "vlad" не выступал на профессиональной сцене.

Первые официальные матчи в новом составе коллектив проведет в рамках квалификации в Северной Америке к EPICENTER: Moscow, который пройдет в начале июня в Москве. В регионе будет разыграна только одна путевка на LAN-финал с призовым фондом 500 тысяч долларов.