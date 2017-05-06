Россиянин "vlad" будет выступать за американскую compLexity

Российский игрок по Dota 2 Владислав "vlad" Юрченко пополнил состав американской compLexity Gaming. Вместе с ним в коллектив перешел иорданец Ферас "Feero" Хруб. Информация о трансферах появилась на странице капитана coL Кайла "melonzz" Фридмана. Юрченко и Хруб будут выступать на пятой и второй позиции соответственно. Стоит отметить, что ранее "vlad" не выступал на профессиональной сцене.
Первые официальные матчи в новом составе коллектив проведет в рамках квалификации в Северной Америке к EPICENTER: Moscow, который пройдет в начале июня в Москве. В регионе будет разыграна только одна путевка на LAN-финал с призовым фондом 500 тысяч долларов.
For the upcoming @epicentergg and @BeyondTheSummit qualifiers we will be playing with Feero on the 2 and Vlad on 5. I'll be the 3. #coLDota– Kyle Freedman (@melonzzdota) 6 мая 2017 г.