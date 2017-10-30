Россиянин "Solo" стал MVP немецкого "мэйджора" и получил автомобиль

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей "Solo" Березин признан лучшим игроком ESL One Hamburg 2017. Титул MVP первого "мэйджора" в сезоне был присужден по итогам голосования зрителей и комментаторов англоязычной версии. Кроме того, киберспортмену достанется и автомобиль немецкой марки от организации Electronic Sports League. Примерная стоимость авто составляет 50 тысяч долларов.

Напомним, "медведи" одержали победу на турнире, взяв верх в финальном матче над Team Secret. Кроме титула этот успех принес "медведям" 500 тысяч долларов и 750 очков Dota Pro Circuit. Проигравшему финалисту досталось 200 тысяч долларов и 450 очков. Общий призовой фонд соревнования составлял миллион долларов.