12:31 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Россиянин Роман "RAMZES666" Кушнарев претендует на звание новичка года по версии GosuGamers

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Авторитетный киберспортивный портал GosuGamers запустил голосование на премию GosuAwards в дисциплине Dota 2. Оно продлится до 29 декабря, а результаты будут объявлены 30 декабря. В общей сложности награды получат победители в 15 номинациях.

Российский игрок Virtus.pro Роман "RAMZES666" Кушнарев претендует на звание лучшего новичка сезона. Его конкурентами в борьбе за почетный приз являются китаец Сюй "uuu9" Хань из Newbee, австралиец Анатан "Ana" Фам из OG, американец Чжэн "MidOne" Йек Най из Team Secret и румын Михай "canceL^^" Антонио из compLexity Gaming.

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