Россиянин "RAMZES666" – лучший игрок The Kiev Major по индивидуальным показателям

Игрок первой позиции российской Virtus.pro Роман "RAMZES666" Кушнарев стал лучшим на турнире The Kiev Major по двум основным индивидуальным показателям: заработанное золото в минуту (GPM) и соотношение фрагов и смертей (KDA). По количеству ассистов первое место занял эстонец Клемент "Puppey" Иванов из Team Secret.

В составе VP Роман занял второе место на чемпионате, уступив в финале OG из Европейского Союза со счетом 3:2. Заключительные встречи первого "мэйджора" в СНГ прошли с 26 по 30 апреля на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составил 3 миллиона долларов.