Россиянин God покидает "Вегу"

Состав по Dota 2 российской Vega Squadron покинет Сергей "God" Брагин, сообщает официальный сайт организации. Руководство "акул" приняло решение не продлевать соглашение с 26-летним россиянином. Контракт Брагина истекает 31 декабря 2017 года, после чего он получит статус свободного агента. По словам спортивного директора "Веги" Георгия "drAmer" Фалеева, игрок и команда расстались по обоюдному согласию.

Брагин выступал за Vega Squadron с ноября 2016 года. С командой он занял несколько призовых мест на онлайн-турнирах и посетил три LAN-турнира – DreamLeague Season 7, SL i-League Invitational и The Perfect World Masters.

– К сожалению, на данном этапе пути Vega Squadron и G расходятся – по обоюдному согласию стороны решили не продлевать контракт, – отметил Фалеев. – Искренне надеюсь, что эти изменения пойдут на пользу и "акулам", и Сергею. Обновленный состав команды все смогут увидеть на ближайших квалификациях к ESL One уже в первых числах января 2018 года.