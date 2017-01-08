06:25 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Россиянин "Ditya Ra" подчеркнул: задача Vega Squadron – отобраться на The Kiev Major с призовым фондом 3 миллиона долларов

0
0
0
2

Новичок Vega Squadron Дмитрий "Ditya Ra" Миненков выразил удовлетворение тем, что будет выступать за российскую команду. Киберспортсмен подчеркнул: основная задача коллектива на ближайшее время – квалифицироваться на The Kiev Major. Турнир пройдет в украинской столице с 20 по 23 апреля, его призовой фонд составит 3 миллиона долларов.

– Я рад, что теперь буду выступать под знаменами "акул", – приводит официальный сайт Vega Squadron слова Миненкова. – Я настроен на упорный труд и надеюсь, что мы с ребятами сможем порадовать наших болельщиков отличными результатами на ближайших турнирах и, конечно же, сумеем отобраться на киевский мэйджор.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

milanoerossonera

спорт надо знать и любить

07:17

saiga

Это какие же мозги-кибер надо иметь, что бы на спортивный сайт засовывать неспорт-кибер. Лучше хоть чуть-чуть разбирался в спорте, в котором ни ухом ни рылом, одни дилетантские ляпы постоянно. Удерите этого деятеля, который только позорит "С-Э".

07:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ