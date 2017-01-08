Россиянин "Ditya Ra" подчеркнул: задача Vega Squadron – отобраться на The Kiev Major с призовым фондом 3 миллиона долларов

Новичок Vega Squadron Дмитрий "Ditya Ra" Миненков выразил удовлетворение тем, что будет выступать за российскую команду. Киберспортсмен подчеркнул: основная задача коллектива на ближайшее время – квалифицироваться на The Kiev Major. Турнир пройдет в украинской столице с 20 по 23 апреля, его призовой фонд составит 3 миллиона долларов.
– Я рад, что теперь буду выступать под знаменами "акул", – приводит официальный сайт Vega Squadron слова Миненкова. – Я настроен на упорный труд и надеюсь, что мы с ребятами сможем порадовать наших болельщиков отличными результатами на ближайших турнирах и, конечно же, сумеем отобраться на киевский мэйджор.
milanoerossonera
спорт надо знать и любить
07:17
saiga
Это какие же мозги-кибер надо иметь, что бы на спортивный сайт засовывать неспорт-кибер. Лучше хоть чуть-чуть разбирался в спорте, в котором ни ухом ни рылом, одни дилетантские ляпы постоянно. Удерите этого деятеля, который только позорит "С-Э".
07:11