Россиянин "Ditya Ra" подчеркнул: задача Vega Squadron – отобраться на The Kiev Major с призовым фондом 3 миллиона долларов

Новичок Vega Squadron Дмитрий "Ditya Ra" Миненков выразил удовлетворение тем, что будет выступать за российскую команду. Киберспортсмен подчеркнул: основная задача коллектива на ближайшее время – квалифицироваться на The Kiev Major. Турнир пройдет в украинской столице с 20 по 23 апреля, его призовой фонд составит 3 миллиона долларов.

– Я рад, что теперь буду выступать под знаменами "акул", – приводит официальный сайт Vega Squadron слова Миненкова. – Я настроен на упорный труд и надеюсь, что мы с ребятами сможем порадовать наших болельщиков отличными результатами на ближайших турнирах и, конечно же, сумеем отобраться на киевский мэйджор.