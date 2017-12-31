Роман "rmN-" Палей: "После ухода из Na’ Vi были сомнения относительно моего будущего в Dota 2"

Капитан Penta Sports Роман "rmN-" Палей отметил в интервью gameinside.ua, что после ухода из Natus Vincere у него было много сомнений относительно своего будущего в Dota 2. Украинский киберспортсмен подчеркнул, что в составе "Рожденных побеждать" он показывал свой максимум. Напомним, rmN– присоединился к Na’ Vi в декабре 2016 года, однако после того, как команда не смогла отобраться ни на один крупный турнир, он покинул коллектив.

– Я был очень расстроен, когда наши пути разошлись. Тогда все прошло так быстро и мне не стыдно будет признаться, что у меня были некоторые беспокойства и сомнения касательно моего будущего в Dota 2, поскольку я не играл на своем максимуме, когда был частью Na`Vi. Но, тем не менее, это не убило мою мотивацию к соревнованиям, только открыло мне глаза на мои недостатки как игрока и как человека.

– То, что вы играли в Na`Vi, как это повлияло на карьеру?

– Наверняка это повлияло на предложения других организаций и команд, так как банально твое имя становится гораздо медийнее и более узнаваемым. Тяжело сказать, в лучшую сторону это, или худшую.