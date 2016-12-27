Роман "rmN-" Палей: "Благодарен за возможность играть с "Dendi" и "GeneRaL"

Новичок Natus Vincere Роман "rmN-" Палей поблагодарил руководство организации за возможность выступать в одной команде с Данилом "Dendi" Ишутиным и Виктором "GeneRal" Нигрини. Ранее немец играл за Kaipi, QPAD Red Pandas, Power Rangers и Fantastic Five.

Напомним, сегодня украинская организация представила состав команды по Dota 2 до турнира The Kiev Major, который пройдет в апреле следующего года в украинской столице. К "Dendi" и "GeneRal" присоединились 3 легионера: датчанин Мальте "Biver" Винтер, швед Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль и "rmN-".

– Я благодарен за возможность играть в такой организации со столь опытными и сильными игроками, как Dendi и GeneRaL, – приводит официальный сайт Na’Vi слова Палея. – Я буду играть на четвертой позиции саппорта. И хотя это в целом новая команда, я сделаю все от меня зависящее, чтобы мы достигли своих целей и развивались как команда!