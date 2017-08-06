Роман "Resolut1on" Фоминок: "Team Empire сделала все, что могла"

Игрок Team Empire Роман "Resolut1on" Фоминок подчеркнул, что команда сделала на групповом этапе The International 2017 все, что могла. Состав российской организации занял седьмое место в группе А, набрав шесть очков в восьми матчах. Коллектив продолжит выступление на турнире в нижней сетке плей-офф, где в первом раунде встретится с Cloud9.

Напомним, сам "Resolut1on" заменил в составе "Империи" Владимира "Chappie" Кузьменько, который не смог приехать в США из-за проблем с получением американской визы.

"Мы сделали все, что могли. Теперь время сосредоточиться на выступлении в нижней сетке плей-офф", – написал на своей странице в Твиттере "Resolut1on".

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.