Роман "Resolut1on" Фоминок: "От Китая должны всегда быть самые низкие ожидания"

Украинский киберспортсмен по Dota 2 из американской Digital Chaos Роман "Resolut1on" Фоминок ответил на вопросы журналиста студии RuHub Александра Хитрова об ожиданиях от домашнего major-турнира в Киеве, волнении при выступлениях на сцене и мнении о турнире WESG, на котором Роман выступил в составе Team Ukraine.

– Я очень хочу попасть на турнир в Киеве и выступить на своем поле, – отметил "Resolut1on". – За меня придут болеть многие друзья и знакомые. Я не считаю, что буду ощущать давление на сцене. Я привык к этому. У меня будет еще больше мотивации показать себя. Чем важнее матч, тем больше я сконцентрирован и тем лучше у меня получается играть.

– Я такого не ожидал, – поделился Роман своими ощущениями от организации чемпионата World Electronic Sports Games. – Все идеально. От Китая всегда должны быть самые низкие ожидания чтобы не разочароваться. Но этот турнир меня удивил.

Напомним, что Team Ukraine не смогла выйти из групповой стадии соревнований с призовым фондом 1,5 миллиона долларов.