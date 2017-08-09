Роман "Resolut1on" Фоминок: "Останавливаться уже не хочется"

Игрок Team Empire Роман "Resolut1on" Фоминок после матча 2-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 c Evil Geniuses (2:0) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Отметим, что соперник российской команды последние четыре года непременно входил в топ-3 на чемпионате мира по Dota 2. Сам "Resolut1on" в прошлом году выступал за Digital Chaos, с которой дошел до финала турнира.

Стадия плей-офф седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 превысил 24 миллиона долларов.

– Мы выиграли у Evil Geniuses 2:0! Что тут говорить.

– Как вам удается делать это два года подряд?

– Это сила аутсайдера. Темная лошадка. От твоей команды ничего не ожидают, и ты просто играешь в Доту… Если мы так начали, то останавливаться уже как бы не хочется. Желательно повторить, а лучше улучшить результат прошлого года.