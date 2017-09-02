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Роман "Resolut1on" Фоминок: "OG – мой новый дом"

OG. Фото OG
OG. Фото OG

Игрок OG Роман "Resolut1on" Фоминок подчеркнул, что считает новую команду своим домом. Украинский киберспортсмен занял место австралийца Анатана "Ana" Фама, который покинул коллектив минувшим летом. До этого "Резолюшн" выступал в составе Planet Odd.

Фоминок является серебряным призером чемпионата мира 2016 года в составе американской организации Digital Chaos. Он занимает первое место среди игроков из СНГ по общей сумме призовых. За свою карьеру "Resolut1on" заработал более 1,1 миллиона долларов. В общем рейтинге он занимает 38-е место по этому показателю.

"Мой новый дом", – написал на своей странице в Твиттере "Resolut1on".

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