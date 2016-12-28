Роман "Resolut1on" Фоминок: "Na'Vi теперь будет не просто бегать по линиям"

Игрок Digital Chaos Роман "Resolut1on" Фоминок подчеркнул, что ему нравится новый состав Natus Vincere. Он выразил уверенность в том, что швед Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль может многому научить команду.

Напомним, во вторник украинская организация объявила состав команды по Dota 2 до The Kiev Major, который пройдет в апреле следующего года в столице Украины. К Данилу "Dendi" Ишутину и Викторму "GeneRal" Нигрини присоединились 3 легионера: "Pajkatt", датчанин Мальте "Biver" Винтер и немец Роман "rmN-" Палей.

– Я знаю "Pajkatt" как человека, он очень классный парень, и мне будет интересно посмотреть, как они вообще сработаются, – сказал Фоминок. – Не знаю "Biver", а все остальные реально хорошие. Витя – машина. Я смотрел интервью "HarisPilton", и он говорил, что у него пока с английским так себе, но это может к лучшему, потому что он не будет рофлить. Надеюсь, он потянет, и у них вообще не будет проблем с коммуникацией.

"Pajkatt" очень классный парень, тем более он там капитан, он может привести эту команду к чему-то, научить их чему-то. Потому что тому, что он научил нас, когда он был нашим тренером. Я ему за это благодарен. Я узнал много нового. Поэтому Na'Vi теперь будет не просто бегать по линиям и пытаться убивать врага, а, может, начнут играть в сплитпуш там или еще что-то, как-то по-другому.