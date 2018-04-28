Роман "RAMZES" Кушнарев: "Перед первой игрой на EPICENTER в команде было слишком много позитива"

Игрок Virtus.pro Роман "RAMZES666" Кушнарев подчеркнул, что причиной поражения на первой карте в стартовом матче группового этапа EPICENTER XL с paiN Gaming стала слишком позитивная атмосфера в коллектива. По словам киберспорстмена, "медведи" не правильно настроились на игру, но смогли реабилитироваться на второй и третьей картах.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Ранее в России не проходили турниры данной категории.

– На первой карте просто дорофлились. Была слишком позитивная атмосфера в команде. Вообще всерьез не воспринимали. Думали, что и так выиграем. Так вышло.