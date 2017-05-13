Роман Дворянкин: "Задача Virtus.pro на EPICENTER – реабилитироваться за прошлый год"

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин подчеркнул в интервью Cybersport.ru, что состав по Dota 2 на предстоящем EPICENTER: Moscow 2017 постарается реабилитироваться за прошлогоднее выступление. Напомним, "медведи" заняли предпоследнее место в группе и уступили в первом раунде нижней сетки плей-офф.

– Ближайший LAN-турнир – EPICENTER: Moscow 2017. Как планируете готовиться и ставите ли задачи?

– Чемпионат немного выбивается из нашей подготовки к The International. Наша цель – набрать форму в официальных матчах, но не показать наработок. Хорошо, что EPICENTER так рано, потому что потом мы улетаем на The Summit 7 и, надеюсь, отберемся на DreamLeague. Задача простая: показать лучшую игру перед родной публикой и немного реабилитироваться за прошлый год. Очень ждем другие команды из СНГ, но самое важное – наша игра и наши болельщики. Мы видели безумную поддержку в Киеве и надеемся, что московская публика будет еще горячее.