Роман Дворянкин: "Virtus.pro приехала в неготовый буткемп – ничьей вины кроме моей личной здесь нет"

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о причинах двух технических поражений команды на квалификации к DAC 2017. Глава организации взял на себя ответственность за то, что игровой дом в Краснодаре, где тренировалась команда, был неготов.

– Почему Краснодар, а не Москва?

– Рынок недвижимости в Москве является самым дорогим в России, и зачастую аренда сопоставима там со многими городами Европы и Северной Америки, – приводит Cybersport.ru слова Дворянкина. – Плюс особенность Москвы такова, что весь частный сектор находится на удалении от МКАД. Краснодар – город-миллионник, который в основном состоит из частного сектора, многие дома расположены близко к центру города. Дом, который мы выбрали, соответствовал нашим требованиям – с одной стороны, быть уединенным, с другой – не находиться в 50 км от цивилизации.

– На буткемпе был кто-то из менеджмента команды?

– Конечно. На буткемпе у команды был менеджер, он должен был следить за тем, чтобы все прошло гладко. Изначально планировалось, что буткемп начнется немного позже и ребята отыграют квалификации к DAC из дома. Команда вышла с инициативой – ребята настолько сильно рвались в бой; настолько они хотели собраться вместе после двух не самых удачных турниров. В итоге было принято решение, что мы соберемся на буткемпе немножко пораньше. Я как руководитель организации несу прямую ответственность за то, что случилось. Мы приехали в неготовый буткемп, недостаточно протестировали все системы. Ничьей вины кроме моей личной здесь нет.