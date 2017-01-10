Роман Дворянкин: "В Бостоне статус фаворита давил на Virtus.Pro"

Генеральный менеджер Virtus.Pro Роман Дворянкин подвел итоги выступления команды на последних турнирах. Он подчеркнул, что считает 5 - 8-е место коллектива на The Boston Major удовлетворительным результатом.

– Как уже рассказал Lil в своем недавнем большом интервью, в конце лета прошлого года перед новым составом была поставлена одна основная задача – нащупать игровые связи и взаимодействия, понять, как наиболее эффективно использовать сильные стороны каждого из игроков, набить первые шишки, – приводит cybersport.ru слова Дворянкина. – Мы не требовали от ребят сразу что-то выигрывать, громко заявлять о себе. С этой задачей коллектив справился блестяще – в сентябре и октябре команда много тренировалась, прошла отбор на BTS и "Дримлигу", затем была успешная квалификация в Бостон и долгая поездка в США, первая часть которой завершилась победой на The Summit VI. В Бостон мы приехали фаворитами, и было очевидно, что этот статус на нас давил – это абсолютно нормальное положение вещей. Я оцениваю выступление на "мейджоре" как удовлетворительное – мы прошли через сложнейшую квалификацию, уверенно выиграли группу, побеждали те команды, которые надо было обыгрывать, но споткнулись о сверхмотивированных EG.