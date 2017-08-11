Роман Дворянкин: "5-6 место Virtus.pro на The International – справедливый результат"

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин после матча 4-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017 с Team Liquid (1:2) назвал итоговый результат выступления команды на чемпионате мира по Dota 2 закономерным. "Медведи" покинули турнир, заняв 5-6 место и заработав более миллиона долларов призовых.

Напомним, стадия игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

"Это сложновато принять, но на сегодняшний день 5-6 место – это справедливый для нас результат. В отдельно взятой игре мы способны показывать чемпионскую игру, но на длинной дистанции турнира итог в целом закономерный", – написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте" Дворянкин.