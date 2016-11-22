Роман "CaspeRRR" Лепехин: "Где ты раньше был, такой правильный?"

Комментатор студии StarLadder Роман "CaspeRRR" Лепехин раскритиковал действия руководителя ESForce Антона "Sneg1" Черепенникова. Вчера Sneg1 провел подкаст с CaspeRRR'ом и Виталием "V1lat" Волочаем, в котором обсудил проблемы русскоязычных комментаторов и стримеров. По мнению Лепехина, Черепенников был не прав в своей критике и не совсем понимает суть проблемы.

- Не так давно я публично пообщался с главой киберспортивного холдинга ESforce Антоном Черепенниковым, - написал в своем блоге Лепехин. - Что же стало тому причиной? Это негативные отзывы самого Антона касательно работы нашей студии на турнире The Summit 6 в весьма резкой форме. Темой подкаста было выяснение причины плохого комментирования матчей Dota2 в СНГ регионе. К сожалению, я не услышал нужных вопросов да и "интервью" было оборвано весьма резко, так что главного я сказать не успел…

Где ты был раньше такой правильный? Проблема деградации трансляций существует уже порядка года, и тебе не было до этого никакого дела. Удачный момент уколоть соперника за “домашний” турнир? Не нужно пытаться строить из себя рыцаря на белом коне? Я пытаюсь сделать эфир лучше не только у себя. Пытаюсь помогать своими замечаниями другим. При этом не пишу об ошибках публично. Будучи на The International, я попросил использовать меньше английских слов (килы всякие) в субтитрах, потому что тяжело было читать. Знаешь, что я услышал в ответ от лидера мнений? "Могу дать тебе ноутбук. Сам будешь делать!" Миленько, правда? Хорошо, что хоть сами титровальщики прочли и прислушались. Сам я не против критики, естественно, и уже говорил об этом, так что каждый может аргументированно высказаться у меня в паблике в ВК, или написать мне в личку, или еще куда угодно. Просто хорошо формулируйте мысли, прежде чем это делать. Никто не идеален, но есть разница между желанием развиваться и сидением на заднице с важным видом. Ну и под конец, как там было в подкасте? Подведем итоги?

- Открыть акаде……. тьфу! Не то!

- Все публичные личности, следите за своим поведением. Вы - пример для подрастающего поколения.

- В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем.