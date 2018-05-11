Resolut1on отметил: VGJ.Storm выступила на групповом этапе "майнора" в Таиланде не лучшим образом

Игрок американской VGJ.Thunder Роман "Resolut1on" Фоминок подчеркнул, что его команда выступила на групповом этапе GESC: Thailand Minor не лучшим образом. Тем не менее, украинский киберспортсмен рад выходу в плей-офф. GESC: Thailand Minor проходит с 9 по 12 мая в Бангкоке.

Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов и 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Напомним, российская Vega Sqaudron снялась с турнира из-за проблем с получением виз для другого турнира.

– На групповом этапе мы сыграли не лучшим образом. Есть над чем работать. Но мы не вылетели, поэтому из турнира, поэтому у нас есть возможность научиться чему-то и перенять что-то у оппонентов. Я рад этому.