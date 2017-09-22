Resolut1on и Lil сыграют за сборную Украины на WESG 2017

Мидер OG Роман "Resolut1on" Фоминок, оффлейнер Team Empire Андрей "Ghostik" Кадык, два игрока Virtus.pro – Илья "Lil" Ильюк и Владимир "No[o]ne" Миненко, а также тренер "медведей" Иван "ArtStyle" Антонов вошли в состав Team Ukraine, который выступит на региональных отборочных World Electronic Sports Games 2017.

В турнире принимают участие мононациональные команды. Призовой фонд WESG 2017 в дисциплине Dota 2 составит 1,5 миллиона долларов. Первые игры открытых квалификаций начнутся 17 октября. Грандфинал турнира состоится в марте 2018 года.