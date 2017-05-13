Решающая карта матча Na`Vi с Alliance за попадание на Summit длилась 109 минут

Состав по Dota 2 украинской организации Natus Vincere переиграл со счетом 2:0 шведскую The Alliance в финале верхней сетки квалификации турнира The Summit 7, LAN-финал которого пройдет в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что вторая карта противостояния длилась более 109 минут, при средней продолжительности карт в Dota 2 около 40 минут. "Альянс" получит второй шанс в сетке проигравших, где встретится с российской Team Empire в матче на вылет.

СНГ-регион на соревнованиях также представит чемпион шестого сезона The Summit – российская Virtus.pro. Заключительный этап турнира с призовым фондом 100 тысяч долларов пройдет с 14 по 18 июня.