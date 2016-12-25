Rebels переиграла Team Empire в полуфинале AOC Cup

Российский коллектив Rebels переиграл со счетом 2:0 соотечественников Team Empire в полуфинальном матче турнира AOC Cup, призовой фонд которого составляет 4.5 тысячи долларов. Стоит отметить, что в основном составе "империи" выступал Ростислав "fn" Лазовой, который сообщил на этой неделе об уходе из другого российского коллектива Vega Squadron. Ранее Лазовой уже выступал за Empire в роли игрока замены на турнире WellPlay, где команда заняла второе место. В финальном поединке AOC Cup Rebels встретится с победителем матча между Elements Pro Gaming и Prodota.