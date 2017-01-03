15:39 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Пять игроков из Кыргызстана подписали контракт с корейской MVP

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Представители корейской киберспортивной организации MVP подписали контракт с игроками коллектива по Dota 2 NoLifer5 из Кыргызстана. Теперь они будут выступать под тегом MVP.Revolution. Данная информация появилась в социальных сетях менеджера компании MVP и самих киберспортсменов.

Первым соревнованием для нового коллектива станет World Electronic Sports Games с призовым фондом 1,5 миллиона долларов в дисциплине Dota 2. Финальный этап чемпионата пройдет в китайском городе Ченчжоу с 12 по 15 января.

Состав команды выглядет следующим образом: Бектур "Runec" Кулов, Дуулат "StormC4t!" Субанкулов, Ильгиз "napaleoshQa" Джунушалиев, Бакыт "Zayac" Эмилжанов, Джони "Blizzy" Ри.

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Материалы REN-TV

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