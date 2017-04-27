Prodota Gaming выиграла ProDotA Cup Europe #17

Команда Prodota Gaming выиграла турнир ProDotA Cup Europe #17. В решающем поединке коллектива нанес поражение польской Let's Do It со счетом 3:2. Кроме титула победителю достался денежный приз в размере двух тысяч долларов, уступившему финалисту досталось вдвое меньше.

ProDotA Cup Europe #17 проходил с 5 по 26 апреля в онлайне. Всего в турнире принимали участие 16 команд. Общий призовой фонд составлял 3,5 тысячи долларов.

ProDotA Cup Europe #17

Плей-офф

Гранд-финал

Prodota Gaming – Let’s Do It – 3:2