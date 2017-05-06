Prodota Gaming и Vega Squadron прошли в закрытые отборочные The Summit 7

Завершилась открытая квалификация The Summit 7 в европейском регионе. По ее итогам в закрытые отборочные прошли две команды – Prodota Gaming и российская Vega Squadron. Следующий этап стартует 7 мая. Победитель закрытой квалификации получит путевку на LAN-финал турнира, который пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 18 июня. В нем примут участие восемь команд. Прямые приглашения уже получили Virtus.pro, Thunderbirds и Team VG.J, а Clutch Gamers пробилась через отборочные. Призовой фонд The Summit 7 составит 100 тысяч долларов.