Призовой фонд TI 2017 превысил 3 миллиона долларов в первый день продаж боевого пропуска

Призовой фонд предстоящего чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017 – превысил 3,2 миллиона долларов в день старта продаж боевого пропуска, который позволяет получать внутриигровые косметические улучшения. Стоимость пропуска начинается от 610 рублей. Разработчик игр – корпорация Valve – перечисляет четверть от продаж в призовой фонд чемпионата мира.

Напомним, что призовой фонд The International 2016 составил более 20 миллионов долларов. Заключительный этап соревнований пройдет в конце лета в Сиэтле. Победитель прошлогоднего турнира – китайская Wings – заработала более 9 миллионов долларов.