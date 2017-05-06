Призовой фонд The International увеличился на 4 миллиона долларов за 40 часов

Размер призового фонда предстоящего чемпионата мира по Dota 2– The International 2017 – вырос на 4 миллиона долларов через 40 часов после старта продаж боевого пропуска, который позволяет зрителям получать внутриигровые косметические улучшения. На данный момент призовой фонд седьмого турнира данной категории составляет более 5,7 миллиона долларов.

Организатор TI 7 и разработчик игры – корпорация Valve – переводит 25 процентов с продаж пропуска в призовой фонд. Изначально было внесено 1,6 миллиона. Стоит отметить, что общая сумма увеличивается на 15 процентов быстрее, чем в 2016. На прошлогоднем чемпионате мира команды разыграли 20,7 миллиона долларов.