Призовой фонд The International 2018 сравнялся с показателем прошлого года

Призовой фонд предстоящего чемпионата мира по Dota 2 – The International 2018 – превысил 21,6 миллиона долларов. Фонд ежедневно пополняется, так как в него идут 25 процентов денег с продажи Боевого пропуска.

Темп роста суммы призовых The International 2018 впервые за 42 дня достиг показателей прошлогоднего чемпионата мира. Напомним, в 2017 году было разыграно 24,8 миллиона долларов.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере. В турнире примут участие 18 команд. СНГ на чемпионате мира представят Virtus.pro и FTM.Winstrike.