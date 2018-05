Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 вырос до 10 миллионов долларов

Призовой фонд предстоящего чемпионата мира по Dota 2 – The International 2018 – превысил десять миллионов долларов. До конца его формирования остается 97 дней. В прошлом году к этому моменту эта сумма составляла 9,2 миллиона. Напомним, в призовой фонд The International идет 25 процентов денег с продажи Боевого пропуска. На The International 2017 он составил 24,8 миллиона долларов.

Чемпионат мира по Dota 2 примет домашняя арена команды НХЛ "Ванкувер Кэнакс", которая вмещает 20 тысяч зрителей. На сегодняшний день участие в главном турнире года гарантировали себе Virtus.pro и Team Liquid.