10:59 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 превысил 24 миллиона долларов

Battle Pass. Фото Valve
Battle Pass. Фото Valve
 
The International 2017.Чемпионат мира по Dota 2. Вся информация

Призовой фонд проходящего в эти дни Сиэтле The International 2017 превысил отметку в 24 миллиона долларов. Отметим, что по этому показателю чемпионат мира по Dota 2 этого года является рекордным за всю историю киберспорта. Сумма призовых увеличивается за счет краудфандинга – продажи Боевого пропуска, который открывает для пользователей дополнительные возможности в игре. 25 процентов от поступивших от геймеров по всему миру денег переводятся в призовой фонд The International. До конца краудфандинговой кампании остается пять дней.

Соревнование проходит на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей, и завершится 12 августа.

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