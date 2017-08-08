Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 превысил 24 миллиона долларов

Призовой фонд проходящего в эти дни Сиэтле The International 2017 превысил отметку в 24 миллиона долларов. Отметим, что по этому показателю чемпионат мира по Dota 2 этого года является рекордным за всю историю киберспорта. Сумма призовых увеличивается за счет краудфандинга – продажи Боевого пропуска, который открывает для пользователей дополнительные возможности в игре. 25 процентов от поступивших от геймеров по всему миру денег переводятся в призовой фонд The International. До конца краудфандинговой кампании остается пять дней.

Соревнование проходит на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей, и завершится 12 августа.