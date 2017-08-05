Представлены лучшие моменты третьего игрового дня The International 2017

Русскоязычная студия RuHub представила подборку ярких игровых моментов третьего игрового дня чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. По его итогам в группе А лидирует Team Liquid, набравшая 11 очков в семи матчах. LGD.Forever Young занимает первое место в турнирной таблице группы B.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выйдут в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.