Представлены хайлайты третьего дня плей-офф The International 2017

Русскоязычная студия RuHub представила подборку ярких игровых моментов третьего дня плей-офф чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. В ролик попали эпизоды из полуфинальной встречи российской Virtus.pro и китайской LGD.FY, а также лучшие моменты матчей нижней сетки. За выживание европейская OG боролась с филиппинской TNC Pro Team, а американская Digital Chaos с китайской LGD.

По итогам игрового дня коллективы из Юго-Восточной Азии и Северной Америки покинули седьмой чемпионат мира, а Virtus.pro упала в нижнюю сетку. Стадия игр на выбывание пройдет на этой неделе в "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составляет 24,1 миллиона долларов.