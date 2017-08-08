Представлены хайлайты первого дня плей-офф The International 2017

Русскоязычная студия RuHub представила подборку ярких игровых моментов первого дня плей-офф чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. В ролик попали эпизоды из четвертьфинальных противостояний верхней сетки между Invictus Gaming и Team Liquid, Newbee и Evil Geniuses, а также командные бои из встреч в нижней сетке. В матче на вылет российская Team Empire переиграла американскую Cloud9 и продолжит сегодня выступление в плей-офф.

Всего в решающую стадию чемпионата мира пробились 16 команд. Virtus.pro начнет свое выступление сегодня в матче против китайской LGD. Призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов. Турнир принимает "Ки-арена" в Сиэтле вместимостью 17 тысяч человек.