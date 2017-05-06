Представлена сетка СНГ-квалификации к московскому EPICENTER

Организаторы турнира EPICENTER: Moscow представили расписание матчей и состав закрытой региональной квалификации в Европе, Юго-Восточной Азии, Китае и Северной Америке. В европейских отборах встретится восемь команд, которые разыграют единственную путевку на LAN-финал от региона. В 1/4 украинская Natus Vincere встретится с российской Vega Squadron. Соперником Team Empire станет европейская Team Secret.

Пять победителей региональных квалификаций присоединяться к пяти приглашенным командам, среди которых российская Virtus.pro, европейский Team Liquid и OG, а также американская Evil Geniuses. LAN-финал чемпионата с призовым фондом 500 тысяч долларов пройдет с 4 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".