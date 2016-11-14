Power Rangers распустила состав по DotA 2

Российская команда Power Rangers распустила состав по DotA2, сообщает пресс-служба коллектива. За последние дни команду покинули сразу два игрока – Дулат "goddam" Сейдимомын и Андрей "Afoninje" Афонин, а сегодня руководство объявило о том, что оставшиеся три игрока – Алексей "j4" Липай, Евгений "chshrct" Кастрама (оба – Белоруссия) и Данил "Bignum" Шеховцов (Украина) – также покидают команду.



- Грустную новость принес нам понедельник, – говорится в сообщении команды в паблике "ВКонтакте". – С сегодняшнего дня команда Power Rangers официально приостанавливает свою деятельность. Коллектив, к великому сожалению, распался. Мы желаем парням удачи! Уверены, что каждый из ребят найдет свое место в киберспорте и мы еще не раз услышим знакомые ники! Сообщая такие нерадостные новости, невозможно не сказать спасибо тем, кто переживал за парней до последнего, верил и поддерживал словами. Это действительно много значит для них.